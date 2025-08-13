Встреча Путина и Трампа
13 августа, 14:43

Спор между ростовскими рыбаками за козырное место привёл к жестокому убийству

В Ростовской области мужчина убил рыбака, который не хотел уступать ему место

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

В Цимлянском районе Ростовской области во время рыбалки один мужчина застрелил другого, когда они не смогли поделить козырное место с отличным клёвом. Труп потом обнаружили в машине, оставленной на обочине грунтовой дороги. Об этом сообщил региональный Следком.

Убийство на рыбалке. Видео © Telegram / Ростовский Следком

Убийцей оказался 46-летний житель Октябрьского района. Они вместе с другим 36-летним рыбаком не смогли договориться, кто из них будет восседать на самом рыбном месте. Разгорелась неистовая ссора, в ходе которой один из них выстрелил в оппонента несколько раз из пневматической винтовки, попав тому в голову и туловище. После этого он скрылся с места происшествия.

«В настоящее время следователями СК выполняются необходимые следственные действия с участием подозреваемого, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», сказано в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Кемеровской области молния убила рыбака, а его приятели остались в живых, поскольку на них были резиновые сапоги. Они рыбачили на озере в дождь, потому что так рыба лучше клюёт, но закончилось всё плачевно.

Владимир Озеров
