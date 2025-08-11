Рыбак-новичок уделал профи на соревнованиях по ловле и стал миллионером
В американском штате Оклахома рыбак-новичок выиграл 100 тысяч долларов (около 8 миллионов рублей) на соревнованиях по ловле окуня. Чад Марлер впервые участвовал в турнире Национальной профессиональной рыболовной лиги, сообщает Fox 2 Now.
За двое суток на озере Юфола мужчина выловил десять рыб общим весом более десяти килограммов, опередив бывалых рыболовов. Самая крупная рыба — большеротый окунь весом почти 3,7 килограмма — также достался ему.
За победу Марлер получил 100 тысяч долларов и путёвку на чемпионат Национальной профессиональной рыболовной лиги в 2026 году. Теперь его ждёт серьёзное испытание и, возможно, очередной успех.
