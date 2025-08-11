Встреча Путина и Трампа
11 августа, 08:02

Рыбак-новичок уделал профи на соревнованиях по ловле и стал миллионером

Fox 2 Now: Рыболов-любитель из США выиграл $100 тыс. на турнире по ловле окуня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dzmitrock

В американском штате Оклахома рыбак-новичок выиграл 100 тысяч долларов (около 8 миллионов рублей) на соревнованиях по ловле окуня. Чад Марлер впервые участвовал в турнире Национальной профессиональной рыболовной лиги, сообщает Fox 2 Now.

За двое суток на озере Юфола мужчина выловил десять рыб общим весом более десяти килограммов, опередив бывалых рыболовов. Самая крупная рыба — большеротый окунь весом почти 3,7 килограмма — также достался ему.

За победу Марлер получил 100 тысяч долларов и путёвку на чемпионат Национальной профессиональной рыболовной лиги в 2026 году. Теперь его ждёт серьёзное испытание и, возможно, очередной успех.

Повезло остаться в живых: Рыбак улыбнулся в камеру после нападения тупорылой акулы
Ранее Life.ru писал, что в Сеуле рыбак снял на видео «чудовище», поднявшееся из-под воды. По его словам, странное существо около двадцати минут кружило на одном месте и постоянно двигалось

Ольга Сливченко
