Российский миллиардер Денис Штенгелов, владелец компании-производителя «Кириешек», перечислил более 21 миллиарда рублей на поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Бизнесмен, проживающий за границей, продолжает контролировать свою кондитерскую империю через сложную сеть компаний.

Как говорится в расследовании Life.ru, центральная компания «Кондитерус ком», управляющая активами Штенгелова, получила в 2024 году чистую прибыль в размере 13,4 миллиарда рублей. При этом холдинговая компания КДВ отчиталась о 16,3 миллиарда рублей прибыли. Генпрокуратура России оценивает общую годовую прибыль холдинга в 756 миллиардов рублей.

Вместе с тем у бизнесмена сохраняется украинское дочернее предприятие «Юниснек продакшн», продолжающее работу. Отец миллиардера Николай Штенгелов также ведёт бизнес на Украине, где ему принадлежали два крупных сельхозпредприятия. Кроме того, он ранее получал благодарности от ВСУ за поддержку проведения операций в Донбассе.

В настоящее время Генпрокуратура России требует признать Дениса и Николая Штенгеловых экстремистами. Сам Денис Штенгелов проживает в Австралии, где инвестировал около 30 миллионов долларов в строительство роскошной теннисной академии KDV Sport. К нему также переехала его старшая сестра Юлия, которая занимается управлением делами.