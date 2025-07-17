Компания Zielinski & Rozen после расследования Life.ru сообщила, что не поддерживает ВСУ

Официальный представитель Zielinski & Rozen опубликовал заявление, в котором категорически отвергается любая поддержка Вооружённых сил Украины со стороны компании. В сообщении подчёркивается, что коробки бренда на фотографиях с бойцами ВСУ являются фальсификацией.

«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen», — говорится в заявлении.

В компании также отметили, что активно борются с подделками своей продукции. За последние четыре года было выявлено более 2 500 случаев распространения контрафакта на маркетплейсах, а свыше 350 исков компании удовлетворены судами.