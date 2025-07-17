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16 июля, 21:17

Компания Zielinski & Rozen после расследования Life.ru сообщила, что не поддерживает ВСУ

Компания Zielinski & Rozen опровергла информацию о поддержке ВСУ

Продукция Zielinski &amp; Rozen. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel

Продукция Zielinski & Rozen. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel

Официальный представитель Zielinski & Rozen опубликовал заявление, в котором категорически отвергается любая поддержка Вооружённых сил Украины со стороны компании. В сообщении подчёркивается, что коробки бренда на фотографиях с бойцами ВСУ являются фальсификацией.

«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen», — говорится в заявлении.

В компании также отметили, что активно борются с подделками своей продукции. За последние четыре года было выявлено более 2 500 случаев распространения контрафакта на маркетплейсах, а свыше 350 исков компании удовлетворены судами.

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Ранее в украинских социальных сетях появились снимки военнослужащих ВСУ, позирующих с упаковками продукции Zielinski Rozen, а также публикации, содержащие символику «дружбы между Украиной и Израилем» и проукраинские лозунги. Life.ru выяснил, кто стоит за этим бизнесом и каковы его финансовые показатели. Депутат Госдумы Андрей Луговой, опираясь на расследование, направил запрос прокурору Московской области с просьбой провести проверку деятельности данной компании.

Артём Гапоненко
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