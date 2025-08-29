Глава МВД Сербии получил пакет с провокационным содержимым

В здании правительства Сербии обнаружен почтовый пакет с провокационным содержимым, адресованный заместителю премьер-министра и министру внутренних дел Ивице Дачичу. Как сообщает МВД республики, в конверте находились три патрона.

«Полиция установила и обнаружила лицо, которое передало отправление, работа по выяснению всех обстоятельств инцидента продолжается», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что отправление было передано в отделение «Почты Сербии» в Пожареваце 26 августа.