Глава МВД Сербии получил пакет с провокационным содержимым
Главе МВД Сербии направили конверт с трёмя патронами на фоне протестов в стране
Обложка © МВД Сербии
В здании правительства Сербии обнаружен почтовый пакет с провокационным содержимым, адресованный заместителю премьер-министра и министру внутренних дел Ивице Дачичу. Как сообщает МВД республики, в конверте находились три патрона.
«Полиция установила и обнаружила лицо, которое передало отправление, работа по выяснению всех обстоятельств инцидента продолжается», — говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что отправление было передано в отделение «Почты Сербии» в Пожареваце 26 августа.
Ранее сообщалось, что массовые акции протеста охватили города Сербии. Беспорядки и столкновения с полицией наблюдаются в Белграде, Нови-Саде и Валево, где протестующие забросали пиротехникой офис правящей партии, устроив пожар.