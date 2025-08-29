Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 11:27

Глава МВД Сербии получил пакет с провокационным содержимым

Главе МВД Сербии направили конверт с трёмя патронами на фоне протестов в стране

Обложка © МВД Сербии

Обложка © МВД Сербии

В здании правительства Сербии обнаружен почтовый пакет с провокационным содержимым, адресованный заместителю премьер-министра и министру внутренних дел Ивице Дачичу. Как сообщает МВД республики, в конверте находились три патрона.

«Полиция установила и обнаружила лицо, которое передало отправление, работа по выяснению всех обстоятельств инцидента продолжается», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что отправление было передано в отделение «Почты Сербии» в Пожареваце 26 августа.

Российская журналистка пострадала во время массовых беспорядков в Джакарте
Российская журналистка пострадала во время массовых беспорядков в Джакарте

Ранее сообщалось, что массовые акции протеста охватили города Сербии. Беспорядки и столкновения с полицией наблюдаются в Белграде, Нови-Саде и Валево, где протестующие забросали пиротехникой офис правящей партии, устроив пожар.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Сербия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar