Кулеба назвал невозможным размещение на Украине миротворцев из Европы

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что размещение европейских миротворцев в стране невозможно. Ранее российская сторона неоднократно называла подобные идеи провокационными.

Отвечая на вопрос журналиста немецкого издания Spiegel о возможности присутствия европейских военных на украинской территории, Кулеба уточнил, что его ответ зависит от контекста такого предложения. Он категорически исключил возможность отправки как европейских боевых подразделений, так и миротворцев. При этом бывший дипломат с иронией добавил, что их присутствие могло бы быть разве что символическим жестом поддержки, для видимости солидарности, даже если реального значения это не имеет.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Франция, Германия и Великобритания якобы вынашивают планы по размещению своих войск на Украине. При этом он подчеркнул, что в период его правления американский военный контингент там находиться не будет.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Россия не видит пространства для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По словам министра, в случае появления там иностранного контингента западные страны утратят заинтересованность в согласовании условий мирного урегулирования, поскольку военное присутствие будет создавать де-факто новые реальности. В российском внешнеполитическом ведомстве ранее заявляли, что планы отдельных государств ЕС отправить так называемых миротворцев являются провокацией, подпитывающей необоснованные иллюзии киевского руководства.