На Украине будут сажать в тюрьму за плохое слово в адрес бойцов ВСУ
На Украине ужесточат наказание за угрозы в адрес военнослужащих и их близких
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию законопроект, ужесточающий ответственность за угрозы в адрес военнослужащих и их близких родственников. Данную информацию передаёт украинская газета.
Согласно документу, за угрозы насилием или уничтожением имущества в отношении военных и членов их семей для гражданских лиц будет предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также вводится ответственность за распространение материалов, оскорбляющих честь и достоинство военнослужащих или их родственников, которая может включать уголовный штраф, общественные работы или ограничение свободы на срок до трёх лет. В настоящее время аналогичные меры наказания применяются исключительно в отношении действий, совершённых другими военнослужащими.
Ранее сообщалось, что украинцам за попытку бежать в Россию может грозить до трёх лет лишения свободы. Соответствующий законопроект уже внесён в парламент. Уточняется: если мужчина выехал через западные границы, то его оштрафуют на начальном этапе. Повторная попытка бегства приведёт к уголовной ответственности.