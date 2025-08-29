Мессенджер MAX
29 августа, 12:08

На Украине будут сажать в тюрьму за плохое слово в адрес бойцов ВСУ

На Украине ужесточат наказание за угрозы в адрес военнослужащих и их близких

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Skrypnykov Dmytro

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию законопроект, ужесточающий ответственность за угрозы в адрес военнослужащих и их близких родственников. Данную информацию передаёт украинская газета.

Согласно документу, за угрозы насилием или уничтожением имущества в отношении военных и членов их семей для гражданских лиц будет предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также вводится ответственность за распространение материалов, оскорбляющих честь и достоинство военнослужащих или их родственников, которая может включать уголовный штраф, общественные работы или ограничение свободы на срок до трёх лет. В настоящее время аналогичные меры наказания применяются исключительно в отношении действий, совершённых другими военнослужащими.

«Я сваливаю»: Слиты переговоры бойцов Нацгвардии Украины, убегаюших от сбросов под Покровском
Ранее сообщалось, что украинцам за попытку бежать в Россию может грозить до трёх лет лишения свободы. Соответствующий законопроект уже внесён в парламент. Уточняется: если мужчина выехал через западные границы, то его оштрафуют на начальном этапе. Повторная попытка бегства приведёт к уголовной ответственности.

Юлия Сафиулина
