На Украине будут сажать в тюрьму за плохое слово в адрес бойцов ВСУ

Согласно документу, за угрозы насилием или уничтожением имущества в отношении военных и членов их семей для гражданских лиц будет предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также вводится ответственность за распространение материалов, оскорбляющих честь и достоинство военнослужащих или их родственников, которая может включать уголовный штраф, общественные работы или ограничение свободы на срок до трёх лет. В настоящее время аналогичные меры наказания применяются исключительно в отношении действий, совершённых другими военнослужащими.