Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 12:16

Три личности, обман один: В Твери мужчина нашёл оригинальный способ увиливать от оплаты кредитов

Тверяк трижды сменил имя и фамилию, чтобы скрыться от банка и не платить

Житель Твери трижды менял фамилию, чтобы не платить кредиты. Обложка © Telegram / Полиция 69

Житель Твери трижды менял фамилию, чтобы не платить кредиты. Обложка © Telegram / Полиция 69

Житель Твери трижды менял фамилию, имя и отчество, чтобы брать кредиты и не возвращать их. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, и против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве региона.

«Со слов заявителя, клиенты банка оформили кредиты, но не вносили обязательные платежи», — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что все случаи невыплаты кредитов связаны с одним человеком — 24-летним ранее не судимым жителем Твери. С ноября 2024 года молодой человек трижды менял свои паспортные данные и оформлял кредиты через онлайн-сервис банка, оплачивая покупки и снимая деньги на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 342 тысяч рублей.

Для оформления новых паспортов злоумышленник выбирал распространённые фамилии, но последняя, которую он использовал, звучала особенно оригинально — Свободен. Несмотря на тщательно продуманный план, полиция вычислила мошенника. Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Молодому человеку грозит лишение свободы до двух лет.

Врио замглавы Курской области отправили под стражу за хищение на «зубах дракона»
Врио замглавы Курской области отправили под стражу за хищение на «зубах дракона»

Ранее бывшему руководителю Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Он организовал схему хищения бюджетных средств через фиктивные авторские договоры. Для этого Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с театром, которым руководил, договоры на создание сценариев спектаклей. Согласно документам, ему полагалось 4% от сборов за каждый проданный билет, однако следователи установили, что работы по договорам фактически не выполнялись.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar