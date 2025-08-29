Три личности, обман один: В Твери мужчина нашёл оригинальный способ увиливать от оплаты кредитов
Тверяк трижды сменил имя и фамилию, чтобы скрыться от банка и не платить
Житель Твери трижды менял фамилию, чтобы не платить кредиты. Обложка © Telegram / Полиция 69
Житель Твери трижды менял фамилию, имя и отчество, чтобы брать кредиты и не возвращать их. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, и против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве региона.
«Со слов заявителя, клиенты банка оформили кредиты, но не вносили обязательные платежи», — говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что все случаи невыплаты кредитов связаны с одним человеком — 24-летним ранее не судимым жителем Твери. С ноября 2024 года молодой человек трижды менял свои паспортные данные и оформлял кредиты через онлайн-сервис банка, оплачивая покупки и снимая деньги на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 342 тысяч рублей.
Для оформления новых паспортов злоумышленник выбирал распространённые фамилии, но последняя, которую он использовал, звучала особенно оригинально — Свободен. Несмотря на тщательно продуманный план, полиция вычислила мошенника. Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Молодому человеку грозит лишение свободы до двух лет.
Ранее бывшему руководителю Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Он организовал схему хищения бюджетных средств через фиктивные авторские договоры. Для этого Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с театром, которым руководил, договоры на создание сценариев спектаклей. Согласно документам, ему полагалось 4% от сборов за каждый проданный билет, однако следователи установили, что работы по договорам фактически не выполнялись.