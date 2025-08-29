Три личности, обман один: В Твери мужчина нашёл оригинальный способ увиливать от оплаты кредитов

Житель Твери трижды менял фамилию, имя и отчество, чтобы брать кредиты и не возвращать их. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, и против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве региона.

«Со слов заявителя, клиенты банка оформили кредиты, но не вносили обязательные платежи», — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что все случаи невыплаты кредитов связаны с одним человеком — 24-летним ранее не судимым жителем Твери. С ноября 2024 года молодой человек трижды менял свои паспортные данные и оформлял кредиты через онлайн-сервис банка, оплачивая покупки и снимая деньги на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 342 тысяч рублей.

Для оформления новых паспортов злоумышленник выбирал распространённые фамилии, но последняя, которую он использовал, звучала особенно оригинально — Свободен. Несмотря на тщательно продуманный план, полиция вычислила мошенника. Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Молодому человеку грозит лишение свободы до двух лет.