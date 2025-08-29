Мессенджер MAX
29 августа, 10:54

Экс-директору театра сатиры Агаеву предъявлено обвинение в хищении 20 млн рублей

Мамедали Агаев. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Бывшему руководителю Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Как сообщает официальный телеграм-канал прокуратуры Москвы, обвиняемый организовал схему хищения бюджетных средств через фиктивные авторские договоры.

Уточняется, что для реализации схемы он зарегистрировался как ИП и заключал с театром, которым руководил, договоры о создании сценариев спектаклей. Согласно документам, ему полагалось 4% от сборов за каждый проданный билет на соответствующие постановки. Однако как установили следователи, работы по договорам фактически не выполнялись.

«На основании фиктивных отчётов о выполненных работах обвиняемый с соучастниками похитили порядка 20 млн рублей», — говорится в сообщении.

Расследование находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа Москвы.

Врио замглавы Курской области отправили под стражу за хищение на «зубах дракона»
Напомним, накануне в МВД сообщили о задержании экс-директора одного из ведущих театров Москвы. Его имя поначалу не раскрывалось. Подозреваемого доставили в управление для проведения необходимых следственных мероприятий. Позднее стало известно, что задержанным является экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев.

