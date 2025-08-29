Экс-директору театра сатиры Агаеву предъявлено обвинение в хищении 20 млн рублей

Уточняется, что для реализации схемы он зарегистрировался как ИП и заключал с театром, которым руководил, договоры о создании сценариев спектаклей. Согласно документам, ему полагалось 4% от сборов за каждый проданный билет на соответствующие постановки. Однако как установили следователи, работы по договорам фактически не выполнялись.