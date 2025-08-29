Утекло уже больше тонны: Турецкий танкер устроил масштабный разлив нефти у Новороссийска
Нефтепродукты вылились в Чёрное море недалеко от побережья Новороссийска из-за инцидента с турецким судном. По информации SHOT, объём утечки превысил одну тонну.
Турецкий танкер T.SEMAHAT. Фото © SHOT
Как сообщает Telegram-канал, авария с разливом нефти случилась на турецком танкере T.SEMAHAT в пяти километрах от берега во время погрузки. Судно, на борту которого находятся 24 человека, прибыло в Новороссийск из порта Кёрфез. В связи с происшествием введён режим чрезвычайной ситуации на объекте, а нефтяное пятно достигло размеров 400 на 100 метров.
Ранее сообщалось, что в порту Усть-Луга произошла утечка аммиака на танкере «Эко визард». Инцидент случился во время погрузочных работ в Ленинградской области. В Минтрансе уточнили, что утечка жидкого аммиака была незначительной.
Обложка © SHOT