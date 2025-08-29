Утекло уже больше тонны: Турецкий танкер устроил масштабный разлив нефти у Новороссийска

Как сообщает Telegram-канал, авария с разливом нефти случилась на турецком танкере T.SEMAHAT в пяти километрах от берега во время погрузки. Судно, на борту которого находятся 24 человека, прибыло в Новороссийск из порта Кёрфез. В связи с происшествием введён режим чрезвычайной ситуации на объекте, а нефтяное пятно достигло размеров 400 на 100 метров.