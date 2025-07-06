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Регион
6 июля, 10:57

В порту в Ленобласти произошла утечка аммиака

Минтранс: Разгерметизация танкера привела к утечке аммиака в порту Усть-Луга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Michael Dechev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Michael Dechev

В порту Усть-Луга произошла утечка аммиака на танкере «Эко визард». Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Инцидент случился 6 июля во время погрузочных работ в Ленинградской области. В Минтрансе уточнили, что утечка жидкого аммиака была незначительной. Под руководством министра транспорта Романа Старовойта прошло экстренное совещание в ситуационном центре ведомства.

«Все силы оперативно задействованы для ликвидации последствий происшествия», — заявили в пресс-службе.

Специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы приведены в полную готовность, планируется водолазный осмотр судна. Экипаж из 23 человек эвакуировали, пострадавших не зафиксировано. Погрузочные работы на танкере были немедленно прекращены.

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Ранее сообщалось, что у ливийского побережья произошёл взрыв на танкере, перевозившем миллион баррелей нефти. Инцидент привёл к затоплению машинного отсека. Однако масштабного разлива нефти удалось предотвратить. По информации Financial Times, к подрывам этих морских судов может быть причастна Украина.

Алиса Хуссаин
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