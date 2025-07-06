В порту в Ленобласти произошла утечка аммиака

В порту Усть-Луга произошла утечка аммиака на танкере «Эко визард». Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Инцидент случился 6 июля во время погрузочных работ в Ленинградской области. В Минтрансе уточнили, что утечка жидкого аммиака была незначительной. Под руководством министра транспорта Романа Старовойта прошло экстренное совещание в ситуационном центре ведомства.

«Все силы оперативно задействованы для ликвидации последствий происшествия», — заявили в пресс-службе.