У берегов Ливии взорвался перевозивший 1 млн баррелей нефти танкер

Танкер Vilamoura, перевозивший около миллиона баррелей казахской нефти, подвергся взрыву у побережья Ливии, сообщает Bloomberg со ссылкой на оператора TMS Tankers. Инцидент произошёл 27 июня. Взрыв вызвал подтопление машинного отсека судна, однако серьёзных утечек топлива не зафиксировано. Сейчас танкер направляется в Грецию для оценки повреждений.

«Танкер, перевозивший 1 миллион баррелей нефти, подвергся взрыву недалеко от Ливии», — говорится в сообщении.

С апреля этого года Vilamoura заходила в российские порты — Усть-Лугу и терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Агентство добавляет, что за год уже четыре судна, ранее посещавшие российские порты, пострадали от взрывов, после чего судовладельцы стали проверять корпуса на возможные мины.