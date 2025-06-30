У берегов Ливии взорвался перевозивший 1 млн баррелей нефти танкер
Bloomberg: На танкере Vilamoura вблизи Ливии произошёл взрыв, экипаж не пострадал
Обложка © vesselfinder.com
Танкер Vilamoura, перевозивший около миллиона баррелей казахской нефти, подвергся взрыву у побережья Ливии, сообщает Bloomberg со ссылкой на оператора TMS Tankers. Инцидент произошёл 27 июня. Взрыв вызвал подтопление машинного отсека судна, однако серьёзных утечек топлива не зафиксировано. Сейчас танкер направляется в Грецию для оценки повреждений.
«Танкер, перевозивший 1 миллион баррелей нефти, подвергся взрыву недалеко от Ливии», — говорится в сообщении.
С апреля этого года Vilamoura заходила в российские порты — Усть-Лугу и терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Агентство добавляет, что за год уже четыре судна, ранее посещавшие российские порты, пострадали от взрывов, после чего судовладельцы стали проверять корпуса на возможные мины.
Ранее, 16 июня, в Оманском заливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров — Front Eagle под флагом Либерии и Adalynn, зарегистрированного в Антигуа и Барбуде. Front Eagle, гружёный сырой нефтью и направлявшийся в Китай, столкнулся с танкером, который только что покинул стоянку. После столкновения Front Eagle потерял управление.