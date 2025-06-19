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19 июня, 17:18

На борту загоревшегося танкера в Оманском заливе были россияне

Генконсульство: Семь граждан РФ находились на борту загоревшегося танкера Adalynn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faraways

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faraways

Семь россиян входили в состав экипажа танкера Adalynn, загоревшегося после столкновения в Оманском заливе. Об этом ТАСС сообщил представитель генконсульства России в Дубае. По его словам, капитаном судна был гражданин РФ. После эвакуации экипаж разместили в отеле в Фуджейре.

«В состав экипажа танкера Adalynn входили семь граждан РФ, включая капитана судна. После эвакуации, осуществлённой силами Национальной гвардии ОАЭ, членов экипажа доставили в Фуджейру и разместили в одной из гостиниц», — сказал собеседник агентства.

Раскрыты детали cтолкновения танкеров в Оманском проливе
Раскрыты детали cтолкновения танкеров в Оманском проливе

Напомним, 17 июня два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе. Судно Front Eagle, перевозившее сырую нефть в Китай, столкнулось с танкером Adalynn, только что покинувшим стоянку. В результате инцидента Front Eagle потерял управление, и его статус был изменён на «неуправляемый». Владеющая судном компания Frontline назвала произошедшее «навигационным инцидентом».

Александра Мышляева
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