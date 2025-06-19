На борту загоревшегося танкера в Оманском заливе были россияне

Семь россиян входили в состав экипажа танкера Adalynn, загоревшегося после столкновения в Оманском заливе. Об этом ТАСС сообщил представитель генконсульства России в Дубае. По его словам, капитаном судна был гражданин РФ. После эвакуации экипаж разместили в отеле в Фуджейре.

«В состав экипажа танкера Adalynn входили семь граждан РФ, включая капитана судна. После эвакуации, осуществлённой силами Национальной гвардии ОАЭ, членов экипажа доставили в Фуджейру и разместили в одной из гостиниц», — сказал собеседник агентства.