Раскрыты детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе

Столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе не связано с внешним вмешательством. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию-владельца одного из танкеров Frontline.

В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера. Видео © Х / Navy Lookout

«Столкновение Front Eagle с другим нефтяным танкером будет расследоваться, но свидетельства о внешнем вмешательстве отсутствуют», — говорится в сообщении.