Раскрыты детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе
Столкновение судов в Оманском проливе не связано с внешним вмешательством
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Столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе не связано с внешним вмешательством. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию-владельца одного из танкеров Frontline.
В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера. Видео © Х / Navy Lookout
«Столкновение Front Eagle с другим нефтяным танкером будет расследоваться, но свидетельства о внешнем вмешательстве отсутствуют», — говорится в сообщении.
Напомним, что нефтяное судно Front Eagle, направлявшееся в Китай, столкнулось у берегов Объединённых Арабских Эмиратов с танкером Adalynn, который только что вышел со стоянки. В результате чего на палубе Front Eagle вспыхнул пожар.