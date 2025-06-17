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17 июня, 17:55

Раскрыты детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе

Столкновение судов в Оманском проливе не связано с внешним вмешательством

Обложка © Х / Patriot in Chief

Обложка © Х / Patriot in Chief

Столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе не связано с внешним вмешательством. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию-владельца одного из танкеров Frontline.

В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера. Видео © Х / Navy Lookout

«Столкновение Front Eagle с другим нефтяным танкером будет расследоваться, но свидетельства о внешнем вмешательстве отсутствуют», — говорится в сообщении.

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Напомним, что нефтяное судно Front Eagle, направлявшееся в Китай, столкнулось у берегов Объединённых Арабских Эмиратов с танкером Adalynn, который только что вышел со стоянки. В результате чего на палубе Front Eagle вспыхнул пожар.

Юлия Сафиулина
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