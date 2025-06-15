Саботаж офицеров: Финляндия завершила следствие по обрыву кабелей на дне Балтики

Финская Центральная криминальная полиция (KRP) завершила расследование инцидента с повреждением подводных кабелей в Финском заливе, произошедшего в декабре прошлого года. Основными фигурантами дела стали представители командного состава танкера Eagle S, ходившего под флагом Островов Кука.

«В ходе предварительного расследования выяснялось, в какой степени эта тройка несёт ответственность за техническое состояние судна и в какой мере они должны были заметить падение якоря в море», — сказал руководитель расследования, комиссар полиции Сами Лийматайнен из KRP.

По данным следствия, капитан, а также старший и младший его помощники подозреваются в причинении серьёзного ущерба имуществу (квалифицируется как саботаж) и грубом вмешательстве в работу телекоммуникаций. Эти действия подпадают под соответствующие статьи Уголовного кодекса Финляндии.

Как отметил руководитель расследования Сами Лийматайнен, фокус внимания был на степени ответственности офицеров за техническое состояние судна и их осведомлённости о срыве якоря. Установлено, что именно действия экипажа могли привести к падению якоря, повредившего критически важную инфраструктуру.