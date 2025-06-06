Виновники ЧП с танкерами в Чёрном море не хотят возмещать полный ущерб

В Росприроднадзоре считают, что владельцы затонувших в Чёрном море танкеров уклоняются от полной оплаты ущерба, нанесённого окружающей среде. Об этом сообщила руководитель службы Светлана Радионова.

«В том объёме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — сказала она в беседе с ТАСС.