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6 июня, 06:53

Виновники ЧП с танкерами в Чёрном море не хотят возмещать полный ущерб

Росприроднадзор: Виновники ЧП с танкерами уклоняются от полной оплаты ущерба

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Росприроднадзоре считают, что владельцы затонувших в Чёрном море танкеров уклоняются от полной оплаты ущерба, нанесённого окружающей среде. Об этом сообщила руководитель службы Светлана Радионова.

«В том объёме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — сказала она в беседе с ТАСС.

По словам Радионовой, краснодарские суды приняли иски к рассмотрению и определили даты первых заседаний.

Путин дал поручение по затонувшему в Чёрном море танкеру «Волгонефть-212»
Путин дал поручение по затонувшему в Чёрном море танкеру «Волгонефть-212»

Напомним, что «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе в декабре прошлого года. В результате происшествия в море попало около трёх тысяч тонн мазута. А ранее Роспотребнадзор объявил о начале курортного сезона на Чёрном море с двумя исключениями. В Анапе этим летом отдохнуть не получится.

Мария Любицкая
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