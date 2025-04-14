Путин дал поручение по затонувшему в Чёрном море танкеру «Волгонефть-212»
Путин поручил установить на затонувший танкер «Волгонефть-212» саркофаг
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В ходе совещания с членами правительства российский лидер Владимир Путин поручил установить саркофаг на затонувший в Чёрном море танкер «Волгонефть-212». Президент также отметил, что из-за этого не должны возникнуть сложности по откачке топлива.
«У нас один танкер демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне», — сказала глава государства вице-премьеру Виталию Савельеву.
После откачки нефтепродуктов ожидается полная утилизации самого корпуса судна.
Ранее Life.ru сообщал, что затонувшие части танкеров «Волгонефть» поднимут в 2026 году. В этом году до наступления штормов осенью планируют обеспечить локализацию затонувших частей, чтобы мазут не вытек в море. Напомним, что «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе в декабре прошлого года. В результате происшествия в море попало около трёх тысяч тонн мазута.