Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе

В Оманском заливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда.

Танкер Front Eagle, груженый сырой нефтью и направлявшийся в Китай, столкнулся с танкером Adalynn, который только что вышел со стоянки. В результате столкновения Front Eagle сменил статус на «лишено управления» в 1:51 UTC (4:51 мск).

«Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle произошло в 21.14 UTC (00.14 мск) 16 июня около порта Хаур-Факкан», — указано в публикации сервиса по отслеживанию передвижений судов Marinetraffic в соцсети X.

Компания Frontline, владеющая танкером Front Eagle, охарактеризовала происшествие как «навигационный инцидент», подчеркнув, что оно не связано с текущими конфликтами на Ближнем Востоке. Пожар, возникший на палубе Front Eagle после столкновения, был быстро потушен. К счастью, члены экипажа не пострадали.