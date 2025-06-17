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17 июня, 10:18

Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanok Sulaiman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanok Sulaiman

В Оманском заливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда.

Танкер Front Eagle, груженый сырой нефтью и направлявшийся в Китай, столкнулся с танкером Adalynn, который только что вышел со стоянки. В результате столкновения Front Eagle сменил статус на «лишено управления» в 1:51 UTC (4:51 мск).

«Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle произошло в 21.14 UTC (00.14 мск) 16 июня около порта Хаур-Факкан», — указано в публикации сервиса по отслеживанию передвижений судов Marinetraffic в соцсети X.

Компания Frontline, владеющая танкером Front Eagle, охарактеризовала происшествие как «навигационный инцидент», подчеркнув, что оно не связано с текущими конфликтами на Ближнем Востоке. Пожар, возникший на палубе Front Eagle после столкновения, был быстро потушен. К счастью, члены экипажа не пострадали.

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Ранее Life.ru публиковал информацию, что у побережья Ирана в Оманском заливе охвачены огнём три судна. Этот узкий морской коридор служит ключевым путём для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, обеспечивая мировые рынки энергоресурсами.

Полина Никифорова
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