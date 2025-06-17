Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе
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В Оманском заливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда.
Танкер Front Eagle, груженый сырой нефтью и направлявшийся в Китай, столкнулся с танкером Adalynn, который только что вышел со стоянки. В результате столкновения Front Eagle сменил статус на «лишено управления» в 1:51 UTC (4:51 мск).
«Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle произошло в 21.14 UTC (00.14 мск) 16 июня около порта Хаур-Факкан», — указано в публикации сервиса по отслеживанию передвижений судов Marinetraffic в соцсети X.
Компания Frontline, владеющая танкером Front Eagle, охарактеризовала происшествие как «навигационный инцидент», подчеркнув, что оно не связано с текущими конфликтами на Ближнем Востоке. Пожар, возникший на палубе Front Eagle после столкновения, был быстро потушен. К счастью, члены экипажа не пострадали.
Ранее Life.ru публиковал информацию, что у побережья Ирана в Оманском заливе охвачены огнём три судна. Этот узкий морской коридор служит ключевым путём для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, обеспечивая мировые рынки энергоресурсами.