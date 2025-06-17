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17 июня, 07:08

Три судна охвачены огнём у побережья Ирана в Оманском заливе

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Оманском заливе, неподалёку от стратегически важного Ормузского пролива, полыхают три судна, передаёт иранский телеканал Press TV. Этот узкий морской коридор служит ключевым путём для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, обеспечивая мировые рынки энергоресурсами.

Официальных сообщений о возможных атаках, в том числе со стороны Израиля, в территориальных водах Ирана не поступало.

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Незадолго до этого в иранском Тебризе прогремел мощный взрыв, сотрясший окрестности. По данным СМИ, израильские силы атаковали стратегический объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР), после чего над городом поднялись густые клубы чёрного дыма, а улицы наполнились тревожным гулом.

Оксана Попова
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