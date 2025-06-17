Три судна охвачены огнём у побережья Ирана в Оманском заливе
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В Оманском заливе, неподалёку от стратегически важного Ормузского пролива, полыхают три судна, передаёт иранский телеканал Press TV. Этот узкий морской коридор служит ключевым путём для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, обеспечивая мировые рынки энергоресурсами.
Официальных сообщений о возможных атаках, в том числе со стороны Израиля, в территориальных водах Ирана не поступало.
Незадолго до этого в иранском Тебризе прогремел мощный взрыв, сотрясший окрестности. По данным СМИ, израильские силы атаковали стратегический объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР), после чего над городом поднялись густые клубы чёрного дыма, а улицы наполнились тревожным гулом.