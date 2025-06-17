Три судна охвачены огнём у побережья Ирана в Оманском заливе

В Оманском заливе, неподалёку от стратегически важного Ормузского пролива, полыхают три судна, передаёт иранский телеканал Press TV. Этот узкий морской коридор служит ключевым путём для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, обеспечивая мировые рынки энергоресурсами.

Официальных сообщений о возможных атаках, в том числе со стороны Израиля, в территориальных водах Ирана не поступало.