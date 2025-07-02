Стал известен возможный виновник диверсий с танкерами у берегов Ливии

Подрывы нефтетанкеров могут быть частью диверсионной кампании украинских спецслужб. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Один из советников по безопасности в этом секторе сказал, что изначально «всё указывало» на Украину», — передаёт Financial Times.

По данным издания, некоторые эксперты не исключают и другие версии происходящего. Так, глава консультационного отдела EOS Risk Group Мартин Келли допускает участие ливийских группировок или других государственных структур, имеющих возможности и мотивы для подобных операций.