Стал известен возможный виновник диверсий с танкерами у берегов Ливии
FT: Украина может стоять за подрывами нефтяных танкеров
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Подрывы нефтетанкеров могут быть частью диверсионной кампании украинских спецслужб. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
«Один из советников по безопасности в этом секторе сказал, что изначально «всё указывало» на Украину», — передаёт Financial Times.
По данным издания, некоторые эксперты не исключают и другие версии происходящего. Так, глава консультационного отдела EOS Risk Group Мартин Келли допускает участие ливийских группировок или других государственных структур, имеющих возможности и мотивы для подобных операций.
Напомним, танкер Vilamoura, перевозивший около миллиона баррелей казахской нефти, подвергся взрыву у побережья Ливии. В результате взрыва произошло затопление машинного отделения. Несмотря на это, значительной утечки топлива удалось избежать. Примечательно, что это уже четвёртый случай за год, когда суда, ранее заходившие в российские порты, подвергаются взрывам. После этих инцидентов судовладельцы стали уделять особое внимание проверке корпусов своих судов на предмет наличия мин.