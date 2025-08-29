Ни дворцов, ни миллионов: На что на самом деле жил Родион Щедрин и кому оставил наследство Великий композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни в Мюнхене. Смерть мэтра российские деятели культуры оценили как невосполнимую утрату для мировой культуры. Что после себя он оставил? 29 августа, 14:05 3638 3638 Щедрин завещал государству единственную квартиру вместо родни. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Михаил Метцель

Великий композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни в Мюнхене. Смерть мэтра российские деятели культуры оценили как невосполнимую утрату для мировой культуры.

Творческое наследие Щедрина действительно огромно. В 1960-е годы Щедрин прославился как один из самых ярких представителей поколения шестидесятников. Наиболее крупные его творения: опера «Не только любовь», Вторая симфония, концерт «Озорные частушки», балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой».

Особое место занимает опера «Мёртвые души», созданная по одноимённому роману-поэме Николая Гоголя — новаторское произведение композитора отличалось вторым камерным хором, использованным вместо скрипок. «Кармен-сюита», написанная всего за 20 дней для супруги Майи Плисецкой, стала классикой мирового балета.

Впрочем, несмотря на всемирную славу и финансовое благополучие, Щедрин мало что оставил для родственников в плане активов. Свою единственную квартиру в России композитор, живший в Европе с 90-х, подарил государству, чтобы организовать в ней музей своей супруги-балерины.

Недвижимость музыкант приобрёл на деньги от гонораров в 1963 году — спустя пять лет после свадьбы. Она находится в самом центре Москвы по адресу: ул. Тверская, д. 25/9, в так называемом Доме Наркомлеса. На шестом этаже расположена трёшка площадью 115 квадратных метров, состоящая из кухни, столовой-гостиной, спальни, кабинета Родиона Щедрина.

Квартира Щедрина и Плисецкой на Тверской.

Здесь супруги прожили почти 30 лет — до 1991 года, а после отъезда в Германию, приезжая в Москву, всегда останавливались в ней. В 2015 году Майя Плисецкая скончалась — и к тому времени прославленный композитор сам почти не выходил из своего дома в Мюнхене. Спустя семь лет — в 2022 году — Щедрин оставил московскую недвижимость в дар государству. Теперь квартира является филиалом Театрального музея имени Бахрушина.

В Европе семья Щедрина – Плисецкой не бедствовала, хотя и не жировала. В западных бизнес-реестрах можно найти запись, что супругам принадлежал Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Штаб-квартира фонда находится в городе Майнце, столице земли Рейнланд-Пфальц в Германии, — это в 320 километрах от Мюнхена. Кроме того, фонд с таким же названием работал и в США — во Флориде, в пригороде Орландо.

Квартира Щедрина в Мюнхене.

Впрочем, в Америке семья, кажется, не прижилась — известно, что супруги занимали как минимум две квартиры в Мюнхене. Одна из них находится по адресу: Theresienstrasse, 23. Здесь Щедрин с супругой жили до 2012 года. Вторая — 4-комнатная — располагалась по адресу: Salvatorstrasse, 5, и принадлежала балерине.

Известно, что супруги завещали себя кремировать, а прах смешать и развеять над Россией. После кремации Майи Плисецкой урна с её прахом хранилась у Родиона Щедрина. Теперь они вместе вернутся в Россию навсегда.

Авторы Евгений Кузнецов