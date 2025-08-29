Российские работодатели перечислили сильные стороны соискателей-студентов

Большинство российских работодателей (66%) видят потенциал в найме студентов, рассматривая их как кадры для целевого обучения под конкретные нужды компании. Такие данные приводятся в совместном исследовании, результаты которого публикует РИАМО.

Ключевыми преимуществами молодых специалистов работодатели называют лучшее понимание современных тенденций (60%) и повышенный энтузиазм (45%) по сравнению с опытными коллегами. При этом 58% респондентов сомневаются, что студенты могут полноценно заменить опытных специалистов, а 7% категорически отрицают такую возможность.

«Конечно, молодой студент не сможет сходу заменить опытного специалиста. Однако молодые люди традиционно более мотивированы показать себя, чтобы быстрее продвинуться по карьерной лестнице, поэтому часто бывают ситуации, когда студенты очень быстро адаптируются к новой должности и закрепляются в компании», — указано в статье.

Среди проблем при работе со студентами работодатели выделили: отвлечение на посторонние дела (53%), частую смену работы (47%) и длительный период обучения базовым навыкам (23%). В то же время 42% опрошенных верят в способность студентов заменить опытных сотрудников благодаря свежести мышления (79%), желанию проявить себя (60%) и готовности работать сверхурочно (32%). Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди руководителей компаний по всей России.