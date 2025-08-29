Мессенджер MAX
29 августа, 13:35

Ловушка для грибников: В подмосковном лесу неизвестные установили растяжку с гранатой

В Сети сообщили о растяжке с гранатой в лесу в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске неизвестные установили растяжку с гранатой в лесу. Видео с места инцидента опубликовал телеграм-канал «Изнанка Москвы».

Гранату нашли в лесу в Солнечногорске. Видео © Telegram / «Изнанка Москвы»

Уточняется, что гранату вовремя обнаружили, поэтому ни один грибник не пострадал. Кто установил растяжку — неизвестно. Реакции от правоохранительных органов пока не поступало. Судя по закадровым комментария, инцидент произошёл в СНТ «Калина», которое находится на территории деревни Мерзлово Солнечногорского городского округа.

Ранее Life.ru сообщал, что двое пьяных мужчин угрожали гранатой и пистолетом женщине с детьми в петербургском ТЦ. Полиция их задержала.

Обложка © Telegram / «Изнанка Москвы»

