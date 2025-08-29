Ловушка для грибников: В подмосковном лесу неизвестные установили растяжку с гранатой
В подмосковном Солнечногорске неизвестные установили растяжку с гранатой в лесу. Видео с места инцидента опубликовал телеграм-канал «Изнанка Москвы».
Уточняется, что гранату вовремя обнаружили, поэтому ни один грибник не пострадал. Кто установил растяжку — неизвестно. Реакции от правоохранительных органов пока не поступало. Судя по закадровым комментария, инцидент произошёл в СНТ «Калина», которое находится на территории деревни Мерзлово Солнечногорского городского округа.
