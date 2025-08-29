Дочь избила пожилую мать вместе с мужем, чтобы заказать с её карты барахла на ₽67 тысяч

В Октябрьском супружеская пара напала на пожилую тёщу с целью хищения денежных средств. Преступники связали пенсионерку, нанесли ей множественные удары и заставили сказать пароль от телефона. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Пока мужчина держал пенсионерку, дочь ударила мать по лицу более 20 раз. После этого они совершили онлайн-покупки на сумму 67 тысяч рублей с банковской карты старушки. Дочь пожилой женщины была осуждена условно на четыре года, уголовное дело также возбуждено в отношении её супруга.