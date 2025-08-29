Переобулась: Проститутка стащила у клиента кроссовки Balenciaga и сбежала
В Новосибирске проститутка украла у клиента пару дорогих кроссовок и сбежала
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sozon
В Новосибирске мужчина остался без дорогих брендовых кроссовок после того, как решил заказать местную проститутку. Об инциденте рассказал телеграм-канал Mash Siberia.
Сообщается, что житель Алтайского края и его спутница решили уединиться в номере отеля. В какой-то момент мужчина отвлёкся, и тогда девушка схватила его кроссовки Balenciaga, а также свою одежду, и скрылась. Ей удалось проскользнуть к выходу, обходя камеры, и затем уехать на такси. Заявление обманутый клиент писать не стал, однако из-за потери пары дорогой обуви расстроился.
А ранее Life.ru рассказал, как московский бизнесмен уснул с двумя проститутками, а проснулся без 1,3 млн на счету. Хитрые спутницы вычистили все банковские счета предпринимателя и исчезли.