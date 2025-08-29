Переобулась: Проститутка стащила у клиента кроссовки Balenciaga и сбежала

Сообщается, что житель Алтайского края и его спутница решили уединиться в номере отеля. В какой-то момент мужчина отвлёкся, и тогда девушка схватила его кроссовки Balenciaga, а также свою одежду, и скрылась. Ей удалось проскользнуть к выходу, обходя камеры, и затем уехать на такси. Заявление обманутый клиент писать не стал, однако из-за потери пары дорогой обуви расстроился.