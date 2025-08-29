Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
29 августа, 14:04

Зелёный рубеж: Эстония решила «защищаться» от России болотами

Politico: Эстония рассматривает болота как естественную преграду от России

Обложка © Freepik / wirestock

Эстония рассматривает экологическую инициативу по восстановлению осушенных торфяных болот в контексте укрепления национальной обороны. Как сообщает издание Politico со ссылкой на заявление Министерства климата республики, данный проект изучается как потенциальный элемент оборонной стратегии на случай гипотетического конфликта с Россией.

«Эстония изучает, может ли восстановление истощённых торфяных болот помочь защитить от нападения России, а также предотвратить загрязнение, вызывающее потепление на планете», — отмечается в материале.

Официальный представитель эстонского Министерства климата подтвердил, что уже начаты предварительные консультации с военным ведомством страны, подчеркнув, что обсуждения находятся на начальной стадии. Инициатива преследует двойную цель: восстановление природных экосистем для снижения выбросов парниковых газов и потенциальное создание дополнительных естественных преград на ключевых направлениях.

В четверг эстонское внешнеполитическое ведомство выразило свой протест, вызвав временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручив ему соответствующую ноту. Поводом для такого шага послужил предполагаемый ракетный удар со стороны России по Киеву, в ходе которого пострадало также дипломатическое представительство ЕС.

Алиса Хуссаин
