Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

29 августа, 14:20

Стало известно, почему многие немцы не любят флаг и гимн своей страны

Вице-председатель Бундестага Рамелов: Предлагаю изменить гимн и флаг Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Замену гимна и флага Германии предложил обсудить вице-председатель Бундестага и член «Левой партии» (Die Linke) Бодо Рамелов. Он отметил, что многие граждане испытывают отчуждение по отношению к действующим символам. Об этом сообщило издание Rheinusche Post.

«Я знаю многих восточных немцев, которые не поют национальный гимн по многим причинам. То же самое относится и к нашему флагу. Я знаю, что чёрно-красное золото — это отказ от тоталитарных структур. Но многие также используют национальный флаг», — сказал он.

По его словам, многие восточные немцы по разным причинам не подпевают национальному гимну «Песне немцев». В качестве альтернативы Рамелов предложил вынести на референдум вопрос о замене нынешнего гимна на «Детский гимн».

Ранее сообщалось, что крупнейшие предприятия Восточной Германии практически не проявили интереса к предложению канцлера ФРГ Фридриха Мерца о вовлечении сотрудников в резерв бундесвера. Журналисты связывались с несколькими компаниями региона, чтобы узнать, готовы ли они содействовать армии, но почти все респонденты уклонились от конкретного ответа.

Милена Скрипальщикова
