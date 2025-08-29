Стало известно, почему многие немцы не любят флаг и гимн своей страны

Замену гимна и флага Германии предложил обсудить вице-председатель Бундестага и член «Левой партии» (Die Linke) Бодо Рамелов. Он отметил, что многие граждане испытывают отчуждение по отношению к действующим символам. Об этом сообщило издание Rheinusche Post.

«Я знаю многих восточных немцев, которые не поют национальный гимн по многим причинам. То же самое относится и к нашему флагу. Я знаю, что чёрно-красное золото — это отказ от тоталитарных структур. Но многие также используют национальный флаг», — сказал он.

По его словам, многие восточные немцы по разным причинам не подпевают национальному гимну «Песне немцев». В качестве альтернативы Рамелов предложил вынести на референдум вопрос о замене нынешнего гимна на «Детский гимн».