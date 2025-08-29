Компании в Восточной Германии не поддержали военные планы Мерца

Крупнейшие предприятия Восточной Германии не проявили интереса к предложению канцлера ФРГ Фридриха Мерца о вовлечении сотрудников в резерв бундесвера. Об этом пишет Berliner Zeitung. Журналисты связывались с несколькими фирмами региона, пытаясь выяснить, готовы ли они содействовать армии. Почти все респонденты уклонились от конкретного ответа.

Единственным предприятием, согласившимся прокомментировать инициативу, стала InfraLeuna GmbH, управляющая крупнейшим химическим парком Саксонии-Анхальт. Руководитель Кристофа Гюнтер подчеркнул, что пока не получал указаний, выходящих за пределы законодательства. Он добавил, что сотрудники компании надеются на скорое завершение украинского конфликта, но не связывают это с возможной поддержкой военных.

Ранее правительство утвердило закон о добровольной военной службе. Согласно документу, мужчины, родившиеся после 31 декабря 2007 года, обязаны заполнить анкету с данными о росте, весе и персональной информации. Женщины могут участвовать по желанию.