Число пострадавших при взрыве в Дагестане увеличилось до четырёх человек

Число пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до четырёх человек. Информацию об этом передаёт SHOT.

Взрыв заправки в Дагестане. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, все потерпевшие с ожогами различной степени тяжести, от первой до третьей, были доставлены в медицинские учреждения. По предварительной информации, причиной инцидента стала разгерметизация ёмкости в процессе перекачки газа.

Очевидцы сообщают, что вслед за взрывом произошло возгорание находящегося неподалёку сена и кладбища. В настоящее время прокуратура Дагестана организует проверку по факту произошедшего.