Число пострадавших при взрыве в Дагестане увеличилось до четырёх человек
Взрыв заправки в Дагестане. Обложка © Telegram / SHOT
Число пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до четырёх человек. Информацию об этом передаёт SHOT.
Взрыв заправки в Дагестане. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, все потерпевшие с ожогами различной степени тяжести, от первой до третьей, были доставлены в медицинские учреждения. По предварительной информации, причиной инцидента стала разгерметизация ёмкости в процессе перекачки газа.
Очевидцы сообщают, что вслед за взрывом произошло возгорание находящегося неподалёку сена и кладбища. В настоящее время прокуратура Дагестана организует проверку по факту произошедшего.
Напомним, что в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана произошёл мощный взрыв на заправочной станции. Уточняется, что дым был виден за несколько километров. На месте разгорается сильный пожар. Обстоятельства инцидента устанавливаются.