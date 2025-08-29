Мессенджер MAX
В Черном море произошёл разлив нефти во время погрузки сырья на танкер

Утечка нефти зафиксирована на выносном причале КТК в Чёрном море

Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив

Утечка нефти зафиксирована на причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Чёрном море при перекачке сырья на танкер. Эксплуатация причала приостановлена на неопределённое время. Об этом сообщили в Telegram-канале КТК.

«Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Как сообщили в КТК, сейчас определяют количество разлившейся нефти и следят за состоянием окружающей среды. Выносное причальное устройство (ВПУ) КТК-2, где произошёл инцидент, временно не используется, уточнили в консорциуме.
Ранее сообщалось, что нефтепродукты вылились в Чёрное море недалеко от побережья Новороссийска из-за инцидента с турецким судном. Объём утечки превысил одну тонну.

