Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 августа, 15:47

В Армении арестовали сотрудника МИД за шпионаж в пользу другого государства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sianstock

Сотрудник МИД Армении был арестован по подозрению в шпионаже в интересах иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, 20 июня 2025 года было начато уголовное преследование в отношении сотрудника МИД Армении по обвинению в государственной измене. Ему инкриминируется шпионаж, предоставление иностранному представителю доступа к государственной тайне и содействие враждебным действиям.

Имя сотрудника не называется. При этом издание Hraparak.am сообщает, что арестован консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян. Его задержали в аэропорту Еревана по подозрению в шпионаже в пользу Баку.

Ранее российский военный суд вынес приговор уроженцу Казахстана, признав его виновным в серии диверсионных действий на объектах связи Санкт-Петербурга и Ленобласти. Мужчина получил 16 лет лишения свободы — первые четыре года проведёт в камере, а оставшееся время «отпуска» — в исправительной колонии строгого режима.

