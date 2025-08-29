В Армении арестовали сотрудника МИД за шпионаж в пользу другого государства

Сотрудник МИД Армении был арестован по подозрению в шпионаже в интересах иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, 20 июня 2025 года было начато уголовное преследование в отношении сотрудника МИД Армении по обвинению в государственной измене. Ему инкриминируется шпионаж, предоставление иностранному представителю доступа к государственной тайне и содействие враждебным действиям.

Имя сотрудника не называется. При этом издание Hraparak.am сообщает, что арестован консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян. Его задержали в аэропорту Еревана по подозрению в шпионаже в пользу Баку.