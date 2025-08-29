Суд отправил в СИЗО экс-директора Театра сатиры Агаева по делу о мошенничестве

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамедали Гусейн оглы Агаев, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, на срок 1 месяц 29 суток», — говорится в сообщении.

Напомним, Мамедали Агаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Он организовал схему хищения бюджетных средств через фиктивные авторские договоры. Для этого Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с театром, которым руководил, договоры на создание сценариев спектаклей. Ему полагалось 4% от сборов за каждый проданный билет, однако следователи установили, что работы по договорам фактически не выполнялись.