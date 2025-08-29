Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 16:18

Суд отправил в СИЗО экс-директора Театра сатиры Агаева по делу о мошенничестве

Бывший руководитель Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев заключён под стражу на два месяца Таганским районным судом. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Агаев на суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамедали Гусейн оглы Агаев, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, на срок 1 месяц 29 суток», — говорится в сообщении.

Врио замглавы Курской области отправили под стражу за хищение на «зубах дракона»
Врио замглавы Курской области отправили под стражу за хищение на «зубах дракона»

Напомним, Мамедали Агаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Он организовал схему хищения бюджетных средств через фиктивные авторские договоры. Для этого Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с театром, которым руководил, договоры на создание сценариев спектаклей. Ему полагалось 4% от сборов за каждый проданный билет, однако следователи установили, что работы по договорам фактически не выполнялись.

BannerImage

Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar