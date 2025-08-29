МИД России призвал Японию пересмотреть решение по размещению американских «Тифонов»

Россия расценивает размещение наземного комплекса «Тифон» на базе США в Японии как дестабилизирующий шаг. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что формирование ракетных систем вблизи российских границ представляет собой прямую угрозу национальной безопасности.

«Рассматриваем это как очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала РСМД наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира», — написала Захарова.

В связи с этим Россия призвала правительство Японии пересмотреть решение о размещении комплекса, предупредив о возможных компенсирующих военно-технических мерах в ответ на этот шаг.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о планах Вашингтона разместить на американской военной базе в Японии батарею наземного комплекса «Тифон», который может запускать ракеты средней и меньшей дальности. Это предполагается сделать в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25, запланированных на период с 11 по 25 сентября.