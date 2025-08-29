В МИД России рассказали о письме Лаврова журналистке NBC

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил официальный запрос журналистке американского телеканала NBC с требованием предоставить доказательства заявленных ею нарушений международного гуманитарного права со стороны ВС РФ. Однако представительница СМИ не смогла ничего ответить Лаврову. Об этом на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель ведомства напомнила, что во время телеинтервью, вышедшего в эфир 24 августа, ведущая неоднократно в провокационной манере, перебивая собеседника, ссылалась на некие неустановленные факты нарушений со стороны России в ходе СВО. При этом, по словам Захаровой, никаких доказательств этих утверждений представлено не было.

«Министр иностранных дел Сергей Лавров направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях, при этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что корреспондент обошла вниманием доказанные многочисленные факты военных преступлений боевиков ВСУ, жертвами которых пали граждане Российской Федерации», — подчеркнула представитель дипломатического ведомства.

Захарова констатировала, что спустя неделю после отправки письма никакого содержательного ответа от телекомпании получено не было. По её словам, телеканал фактически проигнорировал как запрос главы российского МИД, так и представленные российский стороной доказательства преступлений ВСУ против гражданского населения.