Украина может рассчитывать на сохранение государственности только при условии признания права на самоопределение жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, проголосовавших на референдумах 2014 и 2022 годов. Такую принципиальную позицию озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBS News.

«Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют «террористами», «особями», которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре», — сказал министр.