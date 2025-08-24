Мессенджер MAX
24 августа, 14:42

Лавров заявил об условии, при котором Украина получит право на существование

Лавров: Украина должна признать Крым и Новороссию частью РФ

Обложка © Life.ru

Украина может рассчитывать на сохранение государственности только при условии признания права на самоопределение жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, проголосовавших на референдумах 2014 и 2022 годов. Такую принципиальную позицию озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBS News.

«Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют «террористами», «особями», которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре», — сказал министр.

Кроме того, глава российского МИД заявил об отказе Москвы подписывать какие-либо соглашения с Владимиром Зеленским, так как тот не является легитимным правителем. Лавров также добавил, что встреча не должна быть лишь формальностью для фотографий, которая позволила бы Зеленскому заявить о своей легитимности.

