Лавров объяснил, почему Москва не будет подписывать документы с Зеленским

Москва признаёт, что Владимир Зеленский фактически является «главой режима», и президент России Владимир Путин готов встретиться с ним в этом качестве, однако по конституции Украины Зеленский считается нелегитимным правителем. Об этом заявил глава МИД России Серей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

«Нет, мы признаём его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться. <...> Когда дело дойдёт до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является», — заявил министр.