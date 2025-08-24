Мессенджер MAX
24 августа, 14:25

Лавров объяснил, почему Москва не будет подписывать документы с Зеленским

Лавров: Россия признает Зеленского де-факто главой режима

Обложка © Life.ru

Москва признаёт, что Владимир Зеленский фактически является «главой режима», и президент России Владимир Путин готов встретиться с ним в этом качестве, однако по конституции Украины Зеленский считается нелегитимным правителем. Об этом заявил глава МИД России Серей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

«Нет, мы признаём его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться. <...> Когда дело дойдёт до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является», — заявил министр.

Глава МИД РФ добавил, что встреча не должна быть лишь формальностью для фотографий, которая позволила бы Зеленскому заявить о своей легитимности. Лавров подчеркнул, что легитимность — это отдельная тема, и подготовка к встрече должна быть тщательной, включая вопрос о том, кто будет подписывать документы от украинской стороны.

Ранее Лавров заявлял, что все выбираемые Россией цели всегда имеют прямое отношение к украинским воинским формированиям. Также он подчеркнул, что коллективный Запад ищет способы сорвать украинский мирный процесс. При этом Москва рассчитывает, что все деструктивные устремления будут пресечены, а украинский конфликт завершится долгожданным миром.

Полина Никифорова
