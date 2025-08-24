Лавров: Россия никогда не выбирала цели, не связанные с ВСУ
Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что все выбираемые Россией цели всегда имеют прямое отношение к украинским воинским формированиям. Такую позицию глава внешнеполитического ведомства озвучил в интервью NBC.
«Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными», — подчеркнул Лавров.
Ранее глава российского МИД заявил, что коллективный Запад ищет способы сорвать украинский мирный процесс. При этом Москва рассчитывает, что все деструктивные устремления будут пресечены, а украинский конфликт завершится долгожданным миром.