Лавров: Россия никогда не выбирала цели, не связанные с ВСУ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что все выбираемые Россией цели всегда имеют прямое отношение к украинским воинским формированиям. Такую позицию глава внешнеполитического ведомства озвучил в интервью NBC.

«Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными», — подчеркнул Лавров.