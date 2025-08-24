Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
24 августа, 10:10

Лавров усомнился, что Макрон хорошо спит после своих слов о русских «людоедах»

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию «людоедом», которому «нужно питаться». В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров предположил, что французский лидер плохо спит по ночам из-за своих слов. Об этом он заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Лавров прокомментировал слова Макрона о «людоедах». Видео © Telegram/ ЗАРУБИН

«Есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», — ответил Лавров.

Ранее Макрон предложил для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского Женеву. При этом Швейцария является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина.

