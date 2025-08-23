Франция вызвала посла Италии из-за критики позиции Макрона по Украине

Французские власти вызвали итальянского посла Эмануэлу Д'Алессандро после критики вице-премьера Италии Маттео Сальвини о решении президента Эмманюэля Макрона направить европейские войска на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

В Париже подчеркнули, что подобные высказывания подрывают атмосферу доверия между странами и противоречат историческим связям. По словам источника, недавние переговоры продемонстрировали значительное сближение позиций обеих сторон, в частности касательно поддержки Киева.