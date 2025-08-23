Франция вызвала посла Италии из-за критики позиции Макрона по Украине
Эмануэла Д'Алессандро. Обложка © X / Italy in France
Французские власти вызвали итальянского посла Эмануэлу Д'Алессандро после критики вице-премьера Италии Маттео Сальвини о решении президента Эмманюэля Макрона направить европейские войска на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.
В Париже подчеркнули, что подобные высказывания подрывают атмосферу доверия между странами и противоречат историческим связям. По словам источника, недавние переговоры продемонстрировали значительное сближение позиций обеих сторон, в частности касательно поддержки Киева.
Ранее Сальвини предложил Макрону лично отправиться на Украину в каске, комментируя заявление французского лидера о возможной европейской военной миссии в стране.
Напомним, по инициативе Франции и Великобритании десять европейских стран согласились направить свои войска на территорию Украины. В американском издании же отметили, что в Евросоюзе всё чаще звучат сомнения по поводу планов Парижа и Лондона. Им предрекают серьёзные препятствия, если политики всё же решатся.