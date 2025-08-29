Мессенджер MAX
29 августа, 17:45

Советская классика на века: Минпросвещения представило 100 фильмов для школьников

В список 100 фильмов Минпросвещения для детей вошли только советские картины

Обложка © «Айболит-66» (1967) реж. Ролан Быков, сцен. Ролан Быков, Вадим Коростылёв, Корней Чуковский / Kinopoisk

Министерство просвещения России утвердило перечень из 100 советских фильмов, обязательных для просмотра в школах в рамках учебной программы. Все кинокартины отобраны из золотого фонда отечественного кинематографа и сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов.

В ведомстве пояснили, что в список вошли произведения, созданные до 1992 года, поскольку они прошли проверку временем и созданы выдающимися режиссёрами. Каждый фильм имеет возрастную маркировку — от 0+ до 16+, причём некоторые ленты с пометкой 12+. Например, такие произведения, как «Гусарская баллада» или «Экипаж», разрешено смотреть детям младше этого возраста только в присутствии родителей.

«Главная цель – использование воспитательного потенциала художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, закреплённых Указом Президента от 9 ноября 2022 г. № 809», — говорится в сообщении министерства.

В перечне представлены различные жанры — от «Айболита-66» до «Семнадцати мгновений весны», включая такие известные картины, как «Калина красная», «Курьер», «А зори здесь тихие», «Любовь и голуби» и другие. Как считают в ведомстве, эти фильмы будут способствовать укреплению традиционных ценностей, формированию эстетического вкуса и расширению культурного кругозора учащихся. Полный список фильмов можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ утвердило приказ, который нормирует время и объём домашних заданий для школьников с учётом их учебной нагрузки. Согласно новым правилам, для первоклассников время на домашнюю работу не должно превышать одного часа.

Юлия Сафиулина
