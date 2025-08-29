Мессенджер MAX
29 августа, 17:32

Путин образовал в составе своей администрации новое управление

Обложка © Life.ru

Управление по стратегическому партнёрству и сотрудничеству появится в администрации президента (АП) России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Параллельно с этим были ликвидированы два других управления АП: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации поручено в течение трёх месяцев осуществить соответствующие организационно-штатные преобразования. Данное решение, согласно указу, принято для улучшения работы АП.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Стало известно, как Путин приказал создать «‎Росатом» вопреки советам юристов
Ранее сообщалось, что Путин передал «М-Логистике» активы французского газового гиганта в России. Air Liquide химическая компания, специализирующаяся на производстве газов для пищевой промышленности, фармацевтики, транспортного машиностроения и металлообработки.

Наталья Демьянова
