Путин образовал в составе своей администрации новое управление

Управление по стратегическому партнёрству и сотрудничеству появится в администрации президента (АП) России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что Путин передал «М-Логистике» активы французского газового гиганта в России. Air Liquide химическая компания, специализирующаяся на производстве газов для пищевой промышленности, фармацевтики, транспортного машиностроения и металлообработки.