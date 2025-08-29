Путин образовал в составе своей администрации новое управление
Управление по стратегическому партнёрству и сотрудничеству появится в администрации президента (АП) России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Параллельно с этим были ликвидированы два других управления АП: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации поручено в течение трёх месяцев осуществить соответствующие организационно-штатные преобразования. Данное решение, согласно указу, принято для улучшения работы АП.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось, что Путин передал «М-Логистике» активы французского газового гиганта в России. Air Liquide химическая компания, специализирующаяся на производстве газов для пищевой промышленности, фармацевтики, транспортного машиностроения и металлообработки.