29 августа, 11:15

Путин передал «М-Логистике» активы французского газового гиганта в России

Путин передал М-Логистике российские активы французской компании Air Liquide

Активы французской Air Liquide на территории России переведены под временное управление компании «М-Логистика». Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Временное управление распространяется на 523,5 тысячи акций Air Liquide Russie, принадлежащих АО «Логика», и 555 тысяч акций той же компании в АО «Эр Ликид Северсталь». Также под временное управление переданы стопроцентные доли Air Liquide Russie в уставных капиталах ООО «Север Ликвид Газ», ООО «Эр Ликид», ООО «Эр Ликид Алабуга», ООО «Эр Ликид Балаково», ООО «Эр Ликид Кстово», ООО «Эр Ликид Кузбасс», ООО «Эл Ликид Липецк» и ООО «Эр Ликид Рязань». Указ действует с сегодняшнего дня.

Air Liquide — французская химическая компания, специализирующаяся на производстве газов для пищевой промышленности, фармацевтики, транспортного машиностроения и металлообработки. Компания присутствовала на российском рынке с 1989 года, однако в сентябре 2022 года было объявлено о прекращении её деятельности и выходе из всех российских проектов.

Ранее сообщалось, что в России выставят на продажу конфискованные спиртзаводы водочных королей Украины. В Генпрокуратуре отметили, что после начала спецоперации выгодополучатели компании стали отправлять 2% от прибыли на финансирование ВСУ.

