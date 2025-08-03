В России выставят на продажу конфискованные спиртзаводы водочных королей Украины

Правительство РФ включило в актуальный прогноз приватизации пять предприятий алкогольной отрасли, которые ранее были переведены в госсобственность из-за связей их прежних владельцев с финансированием вооружённых сил Украины.

Речь идёт о российской «дочке» украинского холдинга «Баядера»*. В январе Росфинмониторинг признал компанию и его бенефициаров террористами и экстремистами. В результате в феврале Генпрокуратура через суд добилась конфискации активов. В апреле Федеральная служба судебных приставов официально передала в собственность государства акции пяти спиртзаводов, которые теперь планируется выставить на приватизацию.

В разделе «Производство напитков» значится Великоустюгский ликеро-водочный завод из Вологодской области — ключевой актив холдинга с историей, уходящей в 1895 год. Этот завод выпускает популярные марки водки, такие как «Перепёлка», «От Деда Мороза» и «Устюжанка».

Кроме того, в категории «Оптовая торговля» фигурируют компании «Национальные алкогольные традиции», московская «Бизнес-групп», а также «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма», расположенные на полуострове.

Ранее Life.ru рассказывал, что суд в Москве заочно арестовал сына режиссёра сериала «Моя прекрасная няня», который является одним из командиров запрещённой в РФ украинской организации РДК*. Против него в России ведётся расследование по дела о призыве к терроризму.