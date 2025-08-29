Бастрыкин поручил возбудить дело из-за хулиганских действий приезжих в Пыть-Яхе
Александр Бастрыкин. Обложка © VK / Следственный комитет Российской Федерации
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился завести уголовное дело по факту хулиганских действий приезжих в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом информирует пресс-служба Следкома.
Поводом послужили сообщения в социальных медиа об угрозах, поступавших представителям общественной организации от группы приезжих в связи с фиксацией противоправных действий одного из них.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах расследования», — сказано в заявлении СК.
Ранее в Telegram-канале общественной организации «Русская община Ханты-Мансийского автономного округа» сообщили, что один из активистов заснял на видео двух приезжих, один из которых мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Активист вызвал скорую помощь и полицию, однако позже к нему подошли соотечественники приезжих и стали угрожать, заставив записать видео с извинениями. Также они заблокировали в автомобиле другого активиста, который пытался прийти на помощь.
Ранее в Тульской области следственные органы начали процессуальную проверку из-за происшествия, связанного с игрой мигрантов в бейсбол возле мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны. Этот инцидент произошёл в поселке Косая Гора, где группа иностранцев решила использовать территорию мемориального комплекса для своих спортивных занятий. Данная ситуация вызвала обеспокоенность общественности.