Бастрыкин поручил возбудить дело из-за хулиганских действий приезжих в Пыть-Яхе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился завести уголовное дело по факту хулиганских действий приезжих в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом информирует пресс-служба Следкома.

Поводом послужили сообщения в социальных медиа об угрозах, поступавших представителям общественной организации от группы приезжих в связи с фиксацией противоправных действий одного из них.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах расследования», — сказано в заявлении СК.

Ранее в Telegram-канале общественной организации «Русская община Ханты-Мансийского автономного округа» сообщили, что один из активистов заснял на видео двух приезжих, один из которых мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Активист вызвал скорую помощь и полицию, однако позже к нему подошли соотечественники приезжих и стали угрожать, заставив записать видео с извинениями. Также они заблокировали в автомобиле другого активиста, который пытался прийти на помощь.