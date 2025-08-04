Мигрантов, чьи дети изнасиловали 4-летнюю девочку под Калугой, выдворят из РФ

Семью мигрантов, чьи дети изнасиловали четырёхлетнюю девочку в Калужской области, депортируют из России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Дети помещены в спецучреждение, а к родителям применят меры вплоть до лишения гражданства», — заявили в ведомстве.

Уже принято решение о депортации семьи и начата процедура лишения российского гражданства одного из родителей, имеющего соответствующий статус. Также родителей малолетних правонарушителей привлекают к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение воспитательных обязанностей.