Мигрантов, чьи дети изнасиловали 4-летнюю девочку под Калугой, выдворят из РФ
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Семью мигрантов, чьи дети изнасиловали четырёхлетнюю девочку в Калужской области, депортируют из России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Дети помещены в спецучреждение, а к родителям применят меры вплоть до лишения гражданства», — заявили в ведомстве.
Уже принято решение о депортации семьи и начата процедура лишения российского гражданства одного из родителей, имеющего соответствующий статус. Также родителей малолетних правонарушителей привлекают к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение воспитательных обязанностей.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил руководителю калужского следственного управления представить подробный доклад о ходе расследования. Дело взято на особый контроль центрального аппарата ведомства.
Напомним, что двое детей 9 и 11 лет, чьи родители находились в России незаконно, совершили противоправные действия в отношении 4-летней девочки в Боровском районе. После случившегося в отношении несовершеннолетних правонарушителей и их родителей было возбуждено уголовное дело.