Биолог объяснила, как правильно утилизировать заражённые дачные растения в конце сезона

В конце дачного сезона важно правильно избавиться от растений на участке, иначе они могут стать источником болезней для будущих посадок. Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала Life.ru, что заражённые листья и стебли не стоит отправлять в компост — споры грибов способны сохраняться и поражать новые растения.

По словам специалиста, о заболевании сигнализируют необычные изменения листвы. Тревожными признаками становятся пятна разных оттенков с тёмным ободком, белесый или серый налёт, который легко стирается пальцем, рыжие и оранжевые подушечки на обратной стороне листа, а также скопления чёрных точек, располагающихся кругами. На заболевание могут указывать и утолщения, язвы, бугорки, неестественное скручивание или курчавость листвы. Часто поражённые растения начинают сохнуть и сбрасывать листья раньше времени.

Если эти признаки проявились на листве растения или дерева, то все листья будут потенциально опасны. Не рекомендуется класть их в общий компост. Больные растения также стоит удалять, поскольку споры болезней распространяются по участку с ветром и дождем, что приводит к появлению новых очагов заболевания. Елена Слынько Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

Наиболее надёжный способ утилизации — сжигание. Этот метод позволяет уничтожить споры и предотвратить распространение заболеваний в следующем сезоне.