Безрукова и Бокашевскую наградили медалью За укрепление боевого содружества

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов подписал приказ о награждении заслуженного артиста России Сергея Безрукова и актрисы Московского губернского театра Галины Бокашевской медалью «За укрепление боевого содружества». Церемония вручения проходила в Губернском театре в Москве во время презентации сезона и сбора труппы.

Согласно указу, артисты были удостоены этой награды за личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащих, участвующих в выполнении задач в рамках проведения специальной военной операции, а также членов их семей.

Медаль «За укрепление боевого содружества» была учреждена приказом главы Министерства обороны 27 марта 1995 года.