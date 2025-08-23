Путин наградил орденами и званиями многодетные семьи из 20 регионов РФ

Российский президент Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов страны. Это следует из указа, размещённого на официальном портале правовых актов.

Почётное звание «Мать-героиня» присвоено Ольге Иванчук, проживающей в Калининградской области, и Наталье Николаевой из Хабаровского края в знак признания их выдающегося вклада в укрепление института семьи и воспитание детей.

Орденом «Родительская слава» награждены семьи Александровых из Москвы, Белецан из Ямало-Ненецкого автономного округа, Большаковых из Вологодской области, Воробьевых из Иркутской области, Гаенко из Ставропольского края, Екимовых из Санкт-Петербурга, Согриных из Челябинской области и Тюрягиных из Псковской области.

В дополнение к этому, медалями ордена «Родительская слава» отмечены семьи из 14 регионов Российской Федерации.