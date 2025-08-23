Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 02:58

Путин наградил орденами и званиями многодетные семьи из 20 регионов РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов страны. Это следует из указа, размещённого на официальном портале правовых актов.

Почётное звание «Мать-героиня» присвоено Ольге Иванчук, проживающей в Калининградской области, и Наталье Николаевой из Хабаровского края в знак признания их выдающегося вклада в укрепление института семьи и воспитание детей.

Орденом «Родительская слава» награждены семьи Александровых из Москвы, Белецан из Ямало-Ненецкого автономного округа, Большаковых из Вологодской области, Воробьевых из Иркутской области, Гаенко из Ставропольского края, Екимовых из Санкт-Петербурга, Согриных из Челябинской области и Тюрягиных из Псковской области.

В дополнение к этому, медалями ордена «Родительская слава» отмечены семьи из 14 регионов Российской Федерации.

Путин наградил членов Русского географического общества орденами и медалями
Путин наградил членов Русского географического общества орденами и медалями

Также Владимир Путин подписал указ о награждении генсекретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отмечается, что он был удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и многолетнюю добросовестную работу. Максиму Митрофанову 43 года. Он занимает должность генерального секретаря РФС с 2022 года.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar