Путин наградил орденами и званиями многодетные семьи из 20 регионов РФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский президент Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов страны. Это следует из указа, размещённого на официальном портале правовых актов.
Почётное звание «Мать-героиня» присвоено Ольге Иванчук, проживающей в Калининградской области, и Наталье Николаевой из Хабаровского края в знак признания их выдающегося вклада в укрепление института семьи и воспитание детей.
Орденом «Родительская слава» награждены семьи Александровых из Москвы, Белецан из Ямало-Ненецкого автономного округа, Большаковых из Вологодской области, Воробьевых из Иркутской области, Гаенко из Ставропольского края, Екимовых из Санкт-Петербурга, Согриных из Челябинской области и Тюрягиных из Псковской области.
В дополнение к этому, медалями ордена «Родительская слава» отмечены семьи из 14 регионов Российской Федерации.
Также Владимир Путин подписал указ о награждении генсекретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отмечается, что он был удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и многолетнюю добросовестную работу. Максиму Митрофанову 43 года. Он занимает должность генерального секретаря РФС с 2022 года.