Митрофанова наградили медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени

Генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отмечен высокой государственной наградой. Согласно указу президента России Владимира Путина, он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сказано в документе, размещённом на портале правовой информации.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Митрофанова Максима Львовича», — сказано в тексте указа.

Максиму Митрофанову 43 года. Он занимает должность генерального секретаря РФС с 2022 года. До этого был директором по развитию, заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, а также ответственным секретарём комитета программ развития футбола. В период с 2007 по 2017 год Митрофанов успешно руководил петербургским футбольным клубом «Зенит» в качестве генерального директора.