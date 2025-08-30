Подполье обвинило Украину в перевозке грузов с радиационным фоном
Подпольщик Лебедев: Киев может возить радиоактивные грузы через порт Одессы
В Одесском порту отмечаются колебания уровня радиации, что может быть связано с доставкой определённых грузов. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, наблюдения проводятся ежедневно. Иногда повышение радиационного фона совпадает с выгрузкой грузов с кораблей на транспортные средства. Лебедев отметил, что уровень колеблется в пределах 0,2–0,5 микрозиверта, иногда достигая более высоких значений. По сведениям агентуры сопротивления, скачки могут быть связаны с поступлением сыпучих материалов.
А ранее правоохранители Украины раскрыли ряд схем незаконного выращивания и продажи сельскохозяйственных культур на радиоактивно загрязнённых землях в зоне Чернобыльской АЭС. В 2021 году сельский голова, землеустроитель и руководители четырёх предприятий незаконно предоставили в пользование 1790 гектаров земель, находящихся в зоне безусловного отселения, что запрещено законом – распоряжаться такими участками может только правительство. На этих землях фермеры выращивали сельскохозяйственные культуры и продавали собранный урожай, в том числе поставляли его хлебокомбинатам.