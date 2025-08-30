Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 03:49

Подполье обвинило Украину в перевозке грузов с радиационным фоном

Подпольщик Лебедев: Киев может возить радиоактивные грузы через порт Одессы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / s_oleg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / s_oleg

В Одесском порту отмечаются колебания уровня радиации, что может быть связано с доставкой определённых грузов. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, наблюдения проводятся ежедневно. Иногда повышение радиационного фона совпадает с выгрузкой грузов с кораблей на транспортные средства. Лебедев отметил, что уровень колеблется в пределах 0,2–0,5 микрозиверта, иногда достигая более высоких значений. По сведениям агентуры сопротивления, скачки могут быть связаны с поступлением сыпучих материалов.

Украинцев подняли в 4:30 утра из-за «радиационной угрозы», когда было уже поздно спасаться
Украинцев подняли в 4:30 утра из-за «радиационной угрозы», когда было уже поздно спасаться

А ранее правоохранители Украины раскрыли ряд схем незаконного выращивания и продажи сельскохозяйственных культур на радиоактивно загрязнённых землях в зоне Чернобыльской АЭС. В 2021 году сельский голова, землеустроитель и руководители четырёх предприятий незаконно предоставили в пользование 1790 гектаров земель, находящихся в зоне безусловного отселения, что запрещено законом – распоряжаться такими участками может только правительство. На этих землях фермеры выращивали сельскохозяйственные культуры и продавали собранный урожай, в том числе поставляли его хлебокомбинатам.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar